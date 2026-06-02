Alisson potrebbe tornare nel mirino di alcuni club dopo l’addio di Slot, che ha lasciato il Liverpool. Sono emerse due possibilità per il ruolo di portiere, con le trattative ancora in corso. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati ancora definiti i prossimi passi. La decisione finale dipenderà dai colloqui tra le parti coinvolte nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, intrigo portiere: Slot lascia il Liverpool e potrebbe riaprarsi la pista Alisson, due le alternative nel reparto. Il casting per il nuovo numero uno della Juventus si arricchisce di un clamoroso colpo di scena. Dopo il secco muro eretto dal Liverpool nelle scorse settimane, la situazione in casa Reds è improvvisamente mutata: il tecnico Arne Slot ha infatti dato l’addio ad Anfield, uno scossone societario che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola per il futuro di Alisson. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La trattativa per il brasiliano — desideroso di riabbracciare Luciano Spalletti — torna a essere possibile, sebbene non ancora scontata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Potrebbe non essere finita qui per Alisson: il nuovo scenario dopo l’addio di Slot e le due alternative per la porta

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No lugar do Rodrygo eu testaria o Alisson Santos do Napoli,

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Calciomercato Juve: Alisson complicatissimo. Quali sono le alternative concrete per la portaLa Juventus sta valutando le opzioni per il portiere in vista della prossima stagione.

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I pensieri non possono essere processati, sono pensieri. Attenzione: se oltrepassiamo questo varco, è finita la democrazia, l'uomo, l'umanità Massimo Lovati (ex avvocato di Andrea Sempio) a #drittoerovescio #Garlasco x.com

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