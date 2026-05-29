La Juventus sta valutando le opzioni per il portiere in vista della prossima stagione. Alisson, attualmente al Liverpool, risulta molto difficile da acquistare. La società sta considerando alternative più realizzabili, anche se non sono state ancora ufficializzate. La ricerca si concentra su profili con caratteristiche compatibili con le esigenze del club. Le trattative per il portiere proseguono senza annunci ufficiali o accordi già definiti.

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© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Alisson complicatissimo. Quali sono le alternative concrete per la porta

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