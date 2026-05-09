Calciomercato Juve LIVE | pressing su Alisson due alternative per la porta dalla Serie A
La Juventus sta seguendo diverse opzioni per la porta durante il calciomercato. Tra le possibilità ci sono due calciatori provenienti dalla Serie A, mentre si intensificano i tentativi di portare in squadra un portiere estero. La società sta monitorando attentamente le trattative in corso e valuta le varie offerte e incontri avvenuti nelle ultime settimane. Resta aggiornato sulle prossime mosse e sugli sviluppi delle trattative in tempo reale.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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