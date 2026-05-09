Calciomercato Juve LIVE | pressing su Alisson due alternative per la porta dalla Serie A

La Juventus sta seguendo diverse opzioni per la porta durante il calciomercato. Tra le possibilità ci sono due calciatori provenienti dalla Serie A, mentre si intensificano i tentativi di portare in squadra un portiere estero. La società sta monitorando attentamente le trattative in corso e valuta le varie offerte e incontri avvenuti nelle ultime settimane. Resta aggiornato sulle prossime mosse e sugli sviluppi delle trattative in tempo reale.

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