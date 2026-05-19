Fuorigrotta al via i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in piazza Italia piazza Lala e piazza Veniero

Sono iniziati i lavori di aggiornamento dell’illuminazione pubblica nelle piazze di Fuorigrotta, Napoli. Le operazioni riguardano piazza Italia, piazza Lala e piazza Veniero, e prevedono l’installazione di nuovi impianti più efficienti. Le attività si concentrano sulla sostituzione delle luci esistenti con sistemi a tecnologia LED e sull’adeguamento degli impianti elettrici. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’illuminazione e ridurre i consumi energetici nelle aree interessate.

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Al via i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in piazza Italia, piazza Lala e piazza Veniero a Fuorigrotta, Napoli. L’annuncio del presidente della X Municipalità Carmine Sangiovanni. Al via a Fuorigrotta i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in piazza Italia, piazza Lala e piazza Veniero. Ad annunciarlo è stato Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità di Napoli (Fuorigrotta-Bagnoli), con un post pubblicato sul suo profilo Facebook corredato da foto e video che documentano i cantieri in corso. Gli interventi rientrano nel programma dell’amministrazione comunale guidata da Gaetano Manfredi e vengono realizzati in stretta sinergia con la X Municipalità. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fuorigrotta, al via i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in piazza Italia, piazza Lala e piazza Veniero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori in piazza della Repubblica: l'assemblea pubblica in comune su chiusura di via Gramsci e nuova viabilitàANCONA - La prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova Piazza della Repubblica richiede una riorganizzazione temporanea della... Piazza San Francesco: al via l'impermeabilizzazione del solaio della piazza di CavaIn corso la riqualificazione di Piazza San Francesco a Cava de' Tirreni, per l'impermeabilizzazione del solaio della piazza, al di sotto della quale... L’Università Federico II di Monte Sant’Angelo cambia: marciapiedi larghi 6 metri in via Cinthia e nuovo parcoPartono i lavori per rifare gli ingressi dell’Università di Monte Sant’Angelo a Fuorigrotta. Ci saranno un nuovo parco con tavolini e i marciapiedi di via Cinthia saranno allargati. Lavori per tre mes ... fanpage.it America’s Cup, al via i cantieri nelle strade di Fuorigrotta e Bagnoli per l’energia al villaggioAl via i lavori per posare il nuovo elettrodotto che servirà il villaggio dell’America’s Cup. Interessate diverse strade di Bagnoli e Fuorigrotta. Lavori fino a giugno. Leggi tutte le news di ... fanpage.it