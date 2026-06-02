Il ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni per l’adozione di cani provenienti dal Marocco, dove la rabbia è endemica. I veterinari dell’Anmvi precisano che, in caso di adozione, è necessaria una certificazione sanitaria valida e il rispetto delle norme di quarantena. Dopo il caso di rabbia scoperto a Vittorio Veneto, il presidente dell’associazione ha raccomandato di seguire attentamente le procedure e di consultare le autorità sanitarie prima di procedere.

Dopo il caso di rabbia canina scoperto a Vittorio Veneto le raccomandazioni del presidente Marco Melosi. La clinica veterinaria che ha intuito la malattia: un lavoro di squadra. Sotto osservazione 41 persone, obbligo di vaccinazione per olgtre 5mila animali. Eposto in procura dell’Ulss Vittorio Veneto (Treviso), 2 giugno 2026 – Cani importati in Italia dal Marocco. Dopo il caso di rabbia a Vittorio Veneto (Treviso), l’Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani) ieri si è raccomandata: “Non adottare cani e gatti da Paesi dove zoonosi letali come la rabbia sono endemiche”. Ha ricordato che “è sempre necessario eseguire le profilassi veterinarie in caso di viaggi ed è bene informarsi sempre sullo stato sanitario del Paese in cui si viaggia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Posso adottare un cane dal Marocco dove la rabbia è endemica? I veterinari dell’Anmvi: ecco cosa prevede il ministero della Salute

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