Ebola cosa prevede la circolare del ministero della Salute | viaggi compagnie e casi sospetti
Il ministero della Salute ha diffuso una circolare che stabilisce le nuove misure di sorveglianza sanitaria per chi lavora nelle aree interessate dal focolaio di virus Bundibugyo, una variante di Ebola, segnalato recentemente tra Congo e Uganda. La circolare indica le procedure da seguire per i viaggi e le compagnie coinvolte, e prevede controlli specifici per i casi sospetti. La misura riguarda il personale impiegato nelle zone colpite dal virus e mira a monitorare eventuali sviluppi.
Scatta la sorveglianza sanitaria per il personale impiegato nelle zone in cui è in corso il focolaio di virus Bundibugyo, una variante di Ebola, registrato nelle ultime settimane tra Congo e Uganda. Nessuna restrizione per quanto riguarda i viaggi, ma segnalazioni tempestive in merito ai casi. 🔗 Leggi su Today.it
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