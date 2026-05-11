Hantavirus la circolare del ministero della Salute | quarantena test e segnalazioni Ecco cosa prevede
Il ministero della Salute ha pubblicato una circolare che disciplina le procedure da seguire in caso di sospetto di infezione da hantavirus. La direttiva prevede una quarantena fiduciaria di sei settimane per le persone considerate a rischio, con test diagnostici da effettuare durante il periodo. Inoltre, sono state definite le modalità di segnalazione delle eventuali infezioni alle autorità sanitarie competenti.
Una quarantena fiduciaria per sei settimane per i contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l’Hantavirus, non solo i passeggeri della nave da crociera ma quelli di “aerei seduti nella stessa fila, e entro due file in tutte le direzioni in un volo lungo 6 ore” rispetto a un caso confermato di contagio. È quanto prevede la circolare del ministero della Salute destinata a Regioni e ufficio di frontiera, firmata dal capo di dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, e dal direttore della Prevenzione Sergio Iavicoli. Per i contatti ad alto rischio si prescrive di “utilizzare una stanza propria,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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