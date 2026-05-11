Hantavirus la circolare del ministero della Salute | quarantena test e segnalazioni Ecco cosa prevede

Il ministero della Salute ha pubblicato una circolare che disciplina le procedure da seguire in caso di sospetto di infezione da hantavirus. La direttiva prevede una quarantena fiduciaria di sei settimane per le persone considerate a rischio, con test diagnostici da effettuare durante il periodo. Inoltre, sono state definite le modalità di segnalazione delle eventuali infezioni alle autorità sanitarie competenti.

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