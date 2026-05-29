La Zac – Zona ad accessibilità controllata – a Portonovo torna per la terza stagione consecutiva senza troppe modifiche, puntando alla strutturazione di un database delle targhe. Quello che doveva essere l’obiettivo finale del progetto, da raggiungere già entro la seconda stagione, in realtà non è ancora pronto. Intanto il 2 giugno si riparte con la sperimentazione avviata dall’amministrazione dal 2024 e di durata triennale che punta a ridurre il numero delle auto in parcheggio selvaggio e di stimolare nei fruitori della baia di Portonovo. Sarà operativa nella fascia oraria 8-19 per 60 giorni complessivi: nei weekend di giugno, sabato e domenica 6 e 7 giugno, 13 e 14 giugno, 20 e 21 giugno, 27 e 28 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portonovo, il ritorno della Zac: "Via al database con le targhe". Arriva anche la "Porta del Parco"

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