Durante la domenica a Portonovo, cancelli divelti e staccionate sfondate sono stati trovati mentre persone parcheggiavano auto e scooter in divieto per raggiungere il mare. Sono state emesse 70 multe. La zona era priva di vigilanza, e molte vetture sono state trovate con catene rotte. Nessun intervento delle forze dell’ordine è stato segnalato, ma i controlli sono stati intensificati successivamente.

Cancelli divelti, staccionate sfondate: tutto per parcheggiare l’auto o lo scooter e andare al mare: la domenica nera di Portonovo. Follie, eccessi e raffica di multe nella prima domenica estiva della stagione che ha subito decretato il fallimento nella gestione della viabilità attorno alla baia. "La Zac è uno dei fiori all’occhiello di questa amministrazione" ha detto pochi giorni fa l’assessore alla mobilità Giovanni Zinni che intanto paga lo scotto di una totale mancanza strategica e di organizzazione. Un errore clamoroso non far scattare il dispositivo in questo fine settimana, ma soltanto domani, 2 giugno, così come è stato un errore non trovare tutti gli accordi per aprire il parcheggio privato di Pieri lungo la Provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assalto a Portonovo. Catene rotte, auto in divieto. La Zac non c’è: 70 multe

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