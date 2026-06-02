Porto turistico di Ognina il Cga accoglie il ricorso di Legambiente Catania
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso di Legambiente Catania contro i pareri della Soprintendenza dei Beni Culturali relativi al porto turistico di Ognina. La decisione riguarda la legittimità delle autorizzazioni rilasciate, con la sentenza che riconosce fondato il motivo di contestazione. Legambiente era assistita dagli avvocati Elio Guarnaccia e Francesco Fichera.
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l’appello presentato da Legambiente Catania, assistita dall’avvocato Elio Guarnaccia e Francesco Fichera, riconoscendo fondato il motivo che contestava la legittimità dei pareri espressi dalla Soprintendenza dei Beni Culturali.Secondo il Cga, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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