Porto turistico di Ognina il Cga accoglie il ricorso di Legambiente Catania

Notizia in breve

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso di Legambiente Catania contro i pareri della Soprintendenza dei Beni Culturali relativi al porto turistico di Ognina. La decisione riguarda la legittimità delle autorizzazioni rilasciate, con la sentenza che riconosce fondato il motivo di contestazione. Legambiente era assistita dagli avvocati Elio Guarnaccia e Francesco Fichera.