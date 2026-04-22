Spiaggia di Mondello il Cga accoglie il ricorso della Gm Edil sull' interdittiva antimafia

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalla Gm Edil, società coinvolta in lavori sulla spiaggia di Mondello. La società aveva impugnato l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti, relativa ai lavori eseguiti per conto di una immobiliare. Il Cga ha stabilito che il tribunale amministrativo regionale debba esaminare con urgenza la posizione della società nel merito del ricorso.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha disposto che il Tar entri celermente nel merito del ricorso della Gm Edil, la società che lavorava per conto della Immobiliare Italo Belga, che gestiva la spiaggia di Mondello e nei mesi scorsi estromessa per ordine della Regione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Mondello, riapre il caso Gm Edil: il Cga blocca l’interdittivaIl Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l’appello presentato dalla Gm Edil, riaprendo la pratica relativa all’interdittiva antimafia...

TAR della Toscana conferma interdittiva antimafia per società alberghieraRigettato il ricorso della società: confermata la tutela della legalità contro le infiltrazioni mafiose nel settore imprenditoriale fiorentino...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Mondello invasa dai rifiuti dopo l'assalto dei bagnanti: all'alba la pulizia, ma è ancora polemica sulla gestione della spiaggia; La spiaggia di Mondello, la spazzatura e la polemica social: perché il lido non ha retto il primo assaggio di estate; Spiaggia libera (ma non dai rifiuti): Mondello vittima di nostalgici e vastasi pure sui social; Mondello, la spiaggia libera al primo vero test: folla, rifiuti e un sistema che ancora non esiste.

Caos concessioni a Mondello, Confimprese: A rischio servizi e immagine della cittàLa spiaggia di Mondello si prepara a vivere una stagione incerta. La decadenza della concessione storica ha aperto, infatti, un nuovo capitolo amministrativo, segnato dalla pubblicazione di bandi per ... blogsicilia.it

Mondello, pioggia di ricorsi sulla stagione balneare: Italo Belga deposita l'appello al Cga, attesa per il Tar sui bandi della RegioneSe è vero che nessun piano sopravvive al contatto con la realtà, allora qualunque fosse il piano per la prossima stagione balneare di Mondello non sta funzionando. Non per la società Italo Belga, che ... lasicilia.it

Piscina No, spiaggia di Mondello (Palermo) Ci siete mai stati @veronika_adamuccio Seguici su www.naturalmeteo.it #naturalmeteo #reportage #mare #mondello #acquacristallina - facebook.com facebook