Il Cga accoglie il ricorso e riapre la partita la spiaggia di Mondello resta al momento alla Italo Belga

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha accolto il ricorso presentato dall'immobiliare Italo Belga, riaprendo così la disputa legale iniziata con il Tar Sicilia. La decisione del Cga riguarda la gestione della spiaggia di Mondello, che al momento resta sotto il controllo dell'azienda. La sentenza del Tar era stata annullata e ora la questione torna in discussione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo Belga, ribaltando così la sentenza del Tar Sicilia - come si legge su Ansa.it - che aveva respinto la richiesta della società di annullamento del decreto di decadenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Spiaggia di Mondello, il Cga accoglie il ricorso della Gm Edil sull'interdittiva antimafiaIl Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha disposto che il Tar entri celermente nel merito del ricorso della Gm Edil, la società che... Addio Mondello, l'Italo Belga resta senza spiaggia e attacca: "Provvedimento ingiusto, ricorreremo al Tar"Dopo 116 anni la Italo-Belga non ha più la concessione sulla spiaggia di Mondello. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spiaggia di Mondello, il Cga accoglie il ricorso della Gm Edil sull'interdittiva antimafia; Cga accoglie ricorso della società dei Genova che lavorava per l’Italo-Belga: Si pronunci il Tar; Cga accoglie ricorso della Gm Edil, Tar Sicilia dovrà pronunciarsi nel merito; Interdittiva antimafia, il Cga accoglie ricorso della Gm Edil: la palla torna al Tar per approfondire la questione. Italo Belga, il Cga accoglie l’istanza della società, sospesa la decadenza della gestioneIl presidente del Cga Ermanno de Francisco con decreto ha accolto l’istanza presentata dalla società Italo Belga e ha sospeso fino al 14 maggio l’ordinanza del Tar Palermo con la […] ... blogsicilia.it Sospeso stop concessione spiaggia Mondello, 'rischi ordine pubblico'Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Stop a revoca, gestione di Mondello resta a Italo Belga Cga accoglie ricorso in appello... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Scoraggiati dal ricorso della Italo Belga al Tar, a una settimana dalla scadenza del termine per aggiudicarsi uno dei 13 mini lotti della spiaggia di Mondello appena 3 imprenditori si sono fatti avanti x.com