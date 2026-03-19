In casa Napoli, la scelta tra Milinkovic-Savic e Meret per la porta resta un argomento di discussione, con il tecnico che, secondo il Corriere Dello Sport, sembra orientato a far partire il serbo titolare nella prossima partita contro il Cagliari. La decisione riguarda quindi la posizione tra i pali in vista del match.

In casa Napoli la lotta tra i pali continua ad essere uno dei temi più dibattuti, secondo il Corriere Dello Sport in vista del match contro il Cagliari, Conte sembrerebbe intenzionato a schierare Milinkovic-Savic titolare. Dopo settimane in cui il portiere serbo ha alternato presenze e panchine, si prepara a riprendersi il posto da titolare, lasciato a Meret nelle ultime uscite. Ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic. Nelle ultime partite, il prescelto dall’allenatore è stato Meret. Ora Milinkovic sembra essere designato di nuovo per partire titolare contro il Cagliari, nella speranza di dare maggiore solidarietà al reparto difensivo.... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Milinkovic-Savic o Meret col Cagliari? Conte ha un obbiettivo

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#NapoliTorino De Bruyne e Anguissa in panchina NAPOLI: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. TORINO: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vl x.com