Porta Solestá | 19 nuovi volti battezzati tra musica e tradizione

Notizia in breve

A Porta Solestá sono stati battezzati 19 giovani, che hanno ricevuto il foulard gialloblù durante una cerimonia tra musica e tradizione. La cerimonia si è svolta con un corteo partito dalla sede di Via De Berardinis, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che ha attraversato le vie del quartiere. I giovani sono stati ufficialmente riconosciuti con il tradizionale rito, che ha visto la presenza di familiari e membri della comunità.