Porta Solestá | 19 nuovi volti battezzati tra musica e tradizione
A Porta Solestá sono stati battezzati 19 giovani, che hanno ricevuto il foulard gialloblù durante una cerimonia tra musica e tradizione. La cerimonia si è svolta con un corteo partito dalla sede di Via De Berardinis, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che ha attraversato le vie del quartiere. I giovani sono stati ufficialmente riconosciuti con il tradizionale rito, che ha visto la presenza di familiari e membri della comunità.
Chi sono i diciannove giovani che hanno ricevuto il foulard gialloblù?. Come si è svolto il corteo dalla sede di Via De Berardinis?. Quali simboli hanno segnato l'ingresso ufficiale dei nuovi membri nel sestiere?. Come garantiranno questi ragazzi la continuità delle tradizioni di Porta Solestá?.? In Breve Cerimonia svoltasi martedì 2 giugno 2026 presso il tempietto di Sant’Emidio Rosso.. Corteo guidato dal console Luigi Lattanzi e dal caposestiere Andrea Mancini da Via De Berardinis.. Nuovi membri hanno ricevuto pergamena celebrativa e foulard gialloblù come simboli di appartenenza.. Tradizione del Battesimo del Solestante celebrata con costanza da oltre venti anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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