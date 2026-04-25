Niko Tacconi è deceduto a causa di due ferite da arma da taglio, una sotto l’ascella sinistra e l’altra all’addome, entrambe inflitte da Emanuele Bellini. L’evento è avvenuto nell’area di Porta Solestà. La versione fornita da Bellini è stata successivamente smentita dalle prove raccolte. La polizia sta indagando sui dettagli dell’aggressione e sulle circostanze che hanno portato alla rissa.

Niko Tacconi è morto per le conseguenze di due coltellate, la prima sotto l’ascella sinistra e la seconda (quella mortale) all’addome, entrambe sferrate da Emanuele Bellini. E’ quanto ha stabilito l’autopsia effettuata ieri presso l’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. In attesa dei risultati degli esami di laboratorio, l’accertamento medico legale imprime una direzione ben precisa alla ricostruzione dell’evento morte, scalfendo in maniera significativa il racconto fatto da Bellini che nell’udienza di convalida ha sostenuto che Niko si era ferito praticamente da solo cadendogli addosso nel tentativo di aggredirlo. L’autopsia è durata circa tre ore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omicidio di Porta Solestà. Sferrate due coltellate. Crolla la versione di Bellini

Notizie correlate

Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidioUn rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile.

Ascoli Piceno, due senza fissa dimora trovati morti in tenda a Borgo Solestà: ipotesi esalazioni di una stufettaAscoli Piceno si è svegliata con una tragica notizia: due persone, un uomo e una donna di apparente età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono state...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Omicidio di Porta Solestà, la donna che conosceva i due uomini: Avevo detto a Niko di non andare; L’omicidio di Porta Solestà. Sferrate due coltellate. Crolla la versione di Bellini; Omicidio Tacconi, lite fatale ad Ascoli. Le associazioni: Il disagio sociale è in forte aumento anche qui. Domani fiaccolata degli amici; Accoltellamento ad Ascoli, la vittima è Niko Tacconi.

[Ascoli] Un oceano di solidarietà da parte di conoscenti e cittadini che stanno contribuendo per sostenere le spese funebri del 34enne ucciso a Porta Solestà. Gli amici: «ci siamo organizzati per cercare di dare la possibilità di fare qualcosa per lui, perché lui - facebook.com facebook