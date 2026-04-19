Zelig On su Italia 1 | i comici di stasera 19 aprile da Paolo Cevoli ai volti nuovi

Stasera su Italia 1 torna Zelig On, con una nuova puntata in onda il 19 aprile. I conduttori saranno affiancati da due figure di riferimento del panorama comico, mentre tra i protagonisti figurano sia volti noti, come Paolo Cevoli, sia alcuni volti emergenti. La trasmissione prevede l’esibizione di diversi comici, che si alterneranno sul palco con sketch e monologhi. La serata è dedicata alla comicità, con un cast variegato di interpreti.

Oggi, domenica 19 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello, con la partecipazione speciale del duo Ale e Franz. La trasmissione, fruibile anche in streaming su Mediaset Infinity, si conferma un dinamico laboratorio della risata dove veterani del palco e giovani promesse si incontrano per regalare al pubblico una serata all'insegna del divertimento puro. Stasera va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Zelig On. Sul palco saliranno numerosi comici selezionati in tutta Italia da Giancarlo Bozzo, pronti a mettersi in gioco in questo storico spazio creativo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 19 aprile, da Paolo Cevoli ai volti nuovi Zelig Circus 2005 - Paolo Cevoli - Olimpio Pagliarani Notizie correlate Zelig 30 stasera su Canale 5: Ale & Franz, Sconsolata e tutti i comici dell'ultima puntataSi chiude con un'ultima puntata esplosiva il viaggio nella memoria di Zelig 30, lo show comico ideato da Gino&Michele e Giancarlo Bozzo e condotto da... Leggi anche: Anticipazioni Zelig On, la scaletta dei comici su Italia 1 Altri aggiornamenti Temi più discussi: Zelig On - QuiMediaset; Risate in scena con Zelig On; Zelig On: Antonello Taurino: racconti di un'insegnante Video. Zelig On, la nuova edizione su Italia 1 da domenica 12 aprile: conduttori, cast completo e i nuovi comiciZelig On nuova edizione su Italia 1 da domenica 12 aprile: Paolo Ruffini, Lodovica Comello, Ale & Franz e 19 comici sul palco. Cast completo e quando vederlo ... lifestyleblog.it Zelig On, alla ricerca di nuovi talenti su Italia 1: i comici del 12 aprileQuali sono i comici a Zelig On di questa sera su Italia 1, programma condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello ... dituttounpop.it Paolo Cevoli domani sarà l’ospite della nuova puntata di #ZeligOn! Abbiamo fatto una chiacchierata con lui per ricordare alcuni dei suoi personaggi cult, partiamo da Olimpio Pagliarani #ZeligOn, ogni domenica in prima serata su #Italia1 e in streaming su facebook