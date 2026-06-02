Ponza movida disciplinata | ecco le regole per l' estate 2026

A Ponza sono state introdotte nuove regole per la movida durante l’estate 2026. Le norme disciplinano gli orari di apertura dei locali e le attività consentite nelle aree pubbliche dell’isola. Con l’avvio della stagione estiva, l’isola si prepara ad accogliere turisti e visitatori, con particolare attenzione alle modalità di intrattenimento e alle restrizioni in vigore nelle piazze, nei vicoli e nei locali. Le misure sono state adottate per regolamentare la movida e garantire la tranquillità pubblica.

Con la stagione estiva ormai praticamente iniziata, Ponza si prepara ad accogliere i turisti al mare e per i vicoli dell'isola, nelle piazzette e nei locali. Anche quest'anno però la movida sarà “senza eccessi” e disciplinata da una serie di regole che il sindaco, Francesco Ambrosino, ha raccolto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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