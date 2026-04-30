Stagione balneare 2026 arriva l' ordinanza | ecco tutte le regole per l' estate

Oggi è stata pubblicata l'ordinanza comunale che disciplina la stagione balneare del 2026. Le nuove regole riguardano aspetti come la sicurezza delle spiagge, il rispetto per il decoro e l’ambiente, oltre alla valorizzazione del litorale. La normativa stabilisce precise disposizioni per garantire un’estate in sicurezza e nel rispetto delle aree naturali. Le disposizioni entreranno in vigore a partire dalla prossima stagione estiva.

Sicurezza, decoro, rispetto per l’ambiente, e valorizzazione del litorale. Sono questi i principi alla base dell’ordinanza balneare del Comune di Latina per la stagione estiva 2026, pubblicata oggi. Il provvedimento disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza naturista: tutte le regole previsteSi avvicina l'apertura ufficiale della nuova stagione balneare e, mentre riparte la sosta a pagamento e il servizio del Navetto Mare sui lidi, il... Napoli, firmata l’ordinanza per la stagione balneare 2026: ecco le regoleAl via la stagione balneare 2026 a Napoli: il sindaco firma l'ordinanza con le regole per l'accesso alle spiagge, la qualità delle acque e le zone... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Turismo, al via la stagione balneare 2026: sicurezza e accoglienza al centro dell'ordinanza regionale; Sito Istituzionale | Concessioni balneari: Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare; Approvata l'Ordinanza Balneare per l'anno 2026; Stagione balneare 2026: quando riaprono gli stabilimenti, il calendario regione per regione. Ostia, stagione balneare al via dal 10 maggio: concessioni regolari e stop agli abusiOstia, 3o aprile 2026 – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che dà il via alla stagione balneare 2026 per le spiagge del litorale, che inizierà domenica 10 maggio e durerà fi ... ilfaroonline.it Quando riaprono gli stabilimenti balneari per l’estate 2026: le date ufficiali regione per regioneL’estate si avvicina e così gli italiani sono in trepida attesa di poter recarsi nei vari lidi della Penisola. Da nord a sud, sono state annunciate le date di apertura dei vari stabilimenti balneari. fanpage.it 30/4/26. Spiagge e acque di qualità, il Veneto pronto per un'estate al top “La stagione balneare 2026 si apre con un messaggio molto positivo: le nostre spiagge sono tutte pronte per la balneazione e per accogliere turisti, sia italiani che provenienti dall’estero. - facebook.com facebook Con il via della stagione balneare Atac riattiva le "Linee Mare": tutte le info ift.tt/ZFqUs0o x.com