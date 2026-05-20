Movida musica e stabilimenti | cambiano le regole per l?estate

Le nuove regole per la movida e gli stabilimenti estivi sono state presentate e sono ora al vaglio dell’assemblea legislativa. Dopo settimane di discussioni tra il sindaco e l’assessore alle Attività produttive, si apre il dibattito pubblico per approvare le modifiche che riguardano la gestione della musica e delle aree di intrattenimento durante la stagione estiva. La proposta prevede norme specifiche per regolamentare gli orari e le modalità di apertura degli esercizi commerciali all’aperto.

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