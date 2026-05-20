Movida musica e stabilimenti | cambiano le regole per l?estate
Le nuove regole per la movida e gli stabilimenti estivi sono state presentate e sono ora al vaglio dell’assemblea legislativa. Dopo settimane di discussioni tra il sindaco e l’assessore alle Attività produttive, si apre il dibattito pubblico per approvare le modifiche che riguardano la gestione della musica e delle aree di intrattenimento durante la stagione estiva. La proposta prevede norme specifiche per regolamentare gli orari e le modalità di apertura degli esercizi commerciali all’aperto.
La stretta di Palazzo Carafa sulla movida arriva al primo esame in Aula. Dopo settimane di confronto tra il sindaco Adriana Poli Bortone, l’assessore alle Attività produttive Maria Gabriella Margiotta, il dirigente di settore Fernando Bonocuore e le associazioni di categoria, il nuovo regolamento comunale sulla vivibilità urbana, l’igiene e il pubblico decoro approda oggi al vaglio della commissione congiunta Statuto-Attività produttive, convocata dai presidenti Maurizio Botrugno (Lecce Futura) e Bronek Pankiewicz (Prima Lecce), dopo essere stato condiviso dalla maggioranza nella riunione dei capigruppo della scorsa settimana. La novità più eclatante per Lecce riguarda la “premialità”: chi investe sulla sicurezza potrà lavorare più a lungo, chi non lo farà dovrà abbassare le serrande prima. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Arona, cambiano gli orari della Ztl: le nuove regole per l'estate
Giro di vite sulla movida: meno decibel e musica spenta prima, ecco le nuove regole per la RivieraIl regolamento disciplina gli eventi in spiaggia e nei centri abitati: addio ai vocalist e abbassamento graduale del suono prima della chiusura.
Le telecamere di uno degli stabilimenti balneari destinatari dell'intimidazione hanno ripreso due uomini incappucciati a bordo di un mezzo elettrico facebook
Movida, la ’musica’ che divide. Residenti contro bagni. Battaglia a suon di firmeMovida sulle spiagge, è una battaglia delle firme. I residenti, stanchi della musica degli stabilimenti balneari che ha tolto loro il sonno, hanno raccolto settecento firme. I bagni rispondono colpo ... ilrestodelcarlino.it
L'estate a Fregene, stretta sulla movida: Nei weekend la musica si ferma all'unaTutto pronto per la stagione balneare a Fregene e Fiumicino. Alla luce dei problemi legati agli stabilimenti di Ostia, sono tanti i romani che ... msn.com