Le barche possono ora attraversare il ponte del Lazzabaretto grazie all'ultimo collaudo completato. Tuttavia, il passaggio pedonale sopra il ponte rimarrà chiuso fino al 15 giugno, giorno in cui sarà aperto dopo il controllo finale. La riapertura del transito delle imbarcazioni è stata comunicata ufficialmente, mentre il passaggio pedonale sarà accessibile solo dopo le verifiche di sicurezza.

Riaperto il transito delle barche sotto il ponte del Lazzabaretto; per quello pedonale al di sopra del passaggio dei natanti bisognerà attendere due settimane: il 15 giugno sarà transitabile una volta effettuato il collaudo. Il dato certo e ufficiale è che la stagione del Lazzabaretto, che include il bar e l’arena cinematografica all’aperto, quest’anno, dopo le esperienze travagliate degli ultimi due anni, ripartirà in maniera regolare. Il presidente dell’Arci, Michele Cantarini, aveva comunicato nelle settimane scorse che l’inaugurazione ci sarebbe stata giovedì 18 giugno e quella data appare ormai definitivamente confermata. I timori che anche per la stagione 2026 il Lazzabaretto potesse aprire in ritardo (un anno fa si è arrivati alla prima settimana di luglio) sembrano dunque scongiurati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte del Lazzabaretto. Ultimo collaudo, poi si apre

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