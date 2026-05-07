Collaudo del ponte rinviato per maltempo

Il collaudo del ponte sull’Arno di via Giovanni XXIII a Calcinaia, in provincia di Pisa, è stato rinviato a causa del maltempo. La chiusura al traffico veicolare, prevista inizialmente in una data precedente, è ora programmata per lunedì 11 maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.

Calcinaia (Pisa), 7 maggio 2026 – La chiusura al traffico veicolare del ponte sull’Arno di via Giovanni XXIII, è stata posticipata a lunedì 11 maggio. L’orario rimane invece invariato, ovvero dalle 8.30 alle 16 com’era stato stabilito. Il rinvio – spiega una nota – si è reso necessario a causa di condizioni meteorologiche avverse che si sono registrate nella giornata di ieri, e che non avrebbero consentito una esecuzione ottimale delle prove di carico per il collaudo statico dell’infrastruttura. Il collaudo, lo ricordiamo, arriva a conclusione dei lavori del secondo lotto di interventi sul ponte. Le operazioni costituiscono inoltre un passaggio propedeutico all’avvio del terzo lotto, che prevede i lavori definitivi di sistemazione dell’opera.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Collaudo del ponte rinviato per maltempo Notizie correlate Soragna, ok al collaudo statico del ponte di CastellinaIl nuovo ponte in acciaio di Castellina di Soragna, lungo la strada provinciale 12, ha superato il collaudo statico. Leggi anche: Crolla un altro pezzo del ponte ciclopedonale sul fiume Adda, indaga la procura: “Era in fase di collaudo” Contenuti di approfondimento Si parla di: Collaudo del ponte rinviato per maltempo. Collaudo del ponte rinviato per maltempoLa chiusura al traffico veicolare del ponte sull’Arno di via Giovanni XXIII è stata posticipata a lunedì 11 maggio ... lanazione.it Collaudo post lavori, martedì chiude il ponte della GerolaLa conferma arriva dalla Provincia di Pavia: il ponte sul Po della Gerola chiuderà martedì, dalle ore 9 del mattino sino alle 18. Non domani, come previsto inizialmente. La Provincia, mandataria dei ... laprovinciapavese.gelocal.it