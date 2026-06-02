Il ponte ciclabile sulla Sp13 Cerca a Melzo, inaugurato un anno fa all’alba, sta ora affrontando il collaudo statico con prove di carico. La strada è stata messa sotto stretta sorveglianza, con la Provinciale completamente blindata durante le operazioni. Si tratta di un passaggio fondamentale per verificare la stabilità dell’opera, considerata strategica e di sicurezza sulla linea 5 del Biciplan.

Il varo "in volo" fu all’alba di un anno fa, per il ponte ciclabile sulla Sp13 Cerca a Melzo, opera strategica e di sicurezza sulla linea 5 del Biciplan "Cambio!" di Città Metropolitana è l’ora del collaudo statico con prove di carico. È fissato per sabato 6 giugno. Per consentire il lavoro delle imprese e tutelare la sicurezza la Provinciale sarà "blindata" per una giornata intera. L’ordinanza già emessa da Città metropolitana nei giorni scorsi prevede la chiusura al traffico veicolare del tratto di provinciale fra la rotatoria fra Cerca e sp 103 e quella all’incrocio con viale Germania dalle 7 del mattino alle 18. In caso di maltempo tutto sarà rinviato, con il medesimo orario, di una settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Collaudo del ponte ciclabile, Provinciale blindata

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