Ponte del 2 giugno | Turismo cresce del 7 percento nella provincia di Brindisi
Durante il ponte del 2 giugno, la provincia di Brindisi ha registrato un aumento del 7% nel turismo rispetto all’anno precedente. I flussi di visitatori sono cresciuti in modo consistente, segnalando l'avvio positivo della stagione estiva. Le strutture ricettive hanno registrato un aumento di presenze e le attività locali hanno beneficiato di un afflusso maggiore di turisti. I dati ufficiali indicano una ripresa significativa rispetto al periodo analogo dello scorso anno.
BRINDISI - Il ponte del 2 giugno si conferma un importante banco di prova per l'avvio della stagione turistica estiva e restituisce segnali particolarmente incoraggianti per la provincia di Brindisi e per l'intero territorio pugliese. Secondo i dati rilevati in occasione del primo lungo weekend. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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