Ponte del 2 giugno | Turismo cresce del 7 percento nella provincia di Brindisi

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, la provincia di Brindisi ha registrato un aumento del 7% nel turismo rispetto all’anno precedente. I flussi di visitatori sono cresciuti in modo consistente, segnalando l'avvio positivo della stagione estiva. Le strutture ricettive hanno registrato un aumento di presenze e le attività locali hanno beneficiato di un afflusso maggiore di turisti. I dati ufficiali indicano una ripresa significativa rispetto al periodo analogo dello scorso anno.