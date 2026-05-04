Aeroporto di Brindisi | passeggeri sulle linee internazionali in aumento del 21,7 percento

Nei primi quattro mesi del 2026, gli aeroporti pugliesi hanno registrato un aumento del 21,7% nel numero di passeggeri sulle linee internazionali. In particolare, anche aprile ha mostrato dati positivi, confermando una crescita costante rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La tendenza al rialzo si mantiene, con risultati che evidenziano un incremento significativo rispetto ai periodi precedenti.

Passeggeri in crescita negli aeroporti pugliesi nei primi quattro mesi del 2026 che registrano risultati particolarmente significativi anche riferiti ad aprile, a conferma della positiva tendenza già evidente da inizio anno. “I dati - si legge in una nota di Aeroporti di Puglia - confermano il.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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