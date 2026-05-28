Ponte del 2 giugno | a Milano cresce il traffico turistico

Durante il ponte del 2 giugno, le strade di Milano hanno registrato un aumento di veicoli e presenze di visitatori. Sono stati osservati più turisti sia italiani che stranieri, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Le stazioni ferroviarie e gli aeroporti hanno segnalato un maggior afflusso di persone, confermando il ruolo della città come punto di snodo principale per i viaggi nazionali e internazionali.

Il ponte del 2 giugno conferma la crescita dei flussi turistici e il ruolo strategico di Milano nella mobilità nazionale e internazionale. Secondo CNA Turismo e Commercio saranno circa 22 milioni i viaggiatori in movimento lungo la Penisola per un giro d’affari vicino ai 9 miliardi di euro con effetti positivi per migliaia di piccole imprese del territorio ma anche nuove pressioni economiche sulla città. A sostenere ulteriormente il trend contribuiscono anche i dati del Ministero del Turismo, che registrano un incremento del 23% delle ricerche aeree per viaggi tra venerdì 29 maggio e martedì 2 giugno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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