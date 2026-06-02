Durante l’estate 2026, le mete preferite dagli italiani sono ancora in Italia. Si segnala una tendenza verso vacanze più brevi, ma più frequenti nel corso della stagione. I viaggi si concentrano principalmente in località balneari e città d’arte, con una preferenza per soggiorni di pochi giorni. La scelta di spostarsi all’interno del paese rimane la principale modalità di vacanza per molti italiani.

Gli italiani si preparano all’estate 2026.Se c’è una festa che preannuncia l’inizio della bella stagione è proprio quella del2 giugnoperchè si comincia ad assaporare il mare e il relax.Le vacanze estive si preannunciano all’insegna della prudenza ma senza rinunciare alla voglia di viaggiare. Secondo le ultime indagini sul turismo, circa sette italiani su dieci prevedono di partire nei mesi estivi, nonostante l’incertezza economica e internazionale.La scelta prevalente resta l’Italia, preferita per sicurezza, vicinanza e varietà dell’offerta turistica. Più della metà degli italiani che partiranno quest’estate trascorrerà le ferie all’interno dei confini nazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Estate 2026, ecco tutte le mete predilette dagli italiani

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Estate 2026 anche settembre 2026 estivo

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