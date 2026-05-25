Gli italiani e il ponte del 2 giugno | Sicilia Ischia e mare tra le mete più cercate

Da agi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ricerche online degli italiani per il ponte del 2 giugno 2026 si concentrano principalmente su mete di mare, con Sicilia e Ischia tra le destinazioni più cercate. Tra le preferenze, ci sono anche località di mare in altre regioni italiane. Le richieste di informazioni e prenotazioni mostrano un interesse elevato per le località costiere, mentre le destinazioni montane sono meno richieste. La maggior parte delle ricerche avviene nelle settimane precedenti la data.

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AGI - Le ricerche online degli italiani per il ponte del 2 giugno 2026 puntano soprattutto verso il mare. Da una rilevazione fatta dall’ AGI su Google Trends Italia nella categoria Viaggi, tra le query associate a “ponte 2 giugno” emergono in forte crescita Sicilia, Ischia, offerte mare, pacchetti viaggio e voli low cost. A pochi giorni dalla Festa della Repubblica, il quadro dunque è chiaro: gli italiani cercano una fuga breve, possibilmente conveniente, con una preferenza marcata per destinazioni balneari e soggiorni facili da organizzare. Sicilia e Ischia tra le mete più cercate. Le query “ ponte 2 giugno Sicilia ”, “ ponte 2 giugno Ischia ” e “ offerte Ischia ponte 2 giugno ” risultano tutte in impennata, segnalando un interesse crescente per le mete del Sud e per le isole. 🔗 Leggi su Agi.it

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