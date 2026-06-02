Ponte 2 giugno scatta il controesodo | previsto traffico da bollino rosso e maltempo

Oggi, martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, coincide anche con l'ultimo giorno del ponte e si prevede un grande afflusso di veicoli strade e autostrade della Liguria per il controesodo.Particolare attenzione va riservata al nodo autostradale genovese, soprattutto nelle ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Autostrade: venerdì da bollino rosso per il ponte del 2 giugno: previsioni traffico e codeVenerdì si prevede il bollino rosso sull'autostrada a causa del ponte del 2 giugno, con molte auto in movimento.

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