Autostrade | venerdì da bollino rosso per il ponte del 2 giugno | previsioni traffico e code

Da genovatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì si prevede il bollino rosso sull'autostrada a causa del ponte del 2 giugno, con molte auto in movimento. Le previsioni indicano code e congestioni nelle principali arterie, soprattutto nelle ore di punta. Numerosi automobilisti stanno partendo per brevi viaggi o vacanze di pochi giorni, aumentando il traffico sulle strade principali. Le autorità hanno segnalato possibili rallentamenti e consigliato di pianificare gli spostamenti con anticipo.

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Con il ponte del due giugno tanti italiani si mettono in viaggio per una breve fuga dalla città o per una mini-vacanza. Con le prime partenze di venerdì 29 maggio scatta arriva anche il bollino rosso in autostrada, indica tempi di percorrenza molto superiori al normale. La buona notizia è che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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