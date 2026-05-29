Venerdì si prevede il bollino rosso sull'autostrada a causa del ponte del 2 giugno, con molte auto in movimento. Le previsioni indicano code e congestioni nelle principali arterie, soprattutto nelle ore di punta. Numerosi automobilisti stanno partendo per brevi viaggi o vacanze di pochi giorni, aumentando il traffico sulle strade principali. Le autorità hanno segnalato possibili rallentamenti e consigliato di pianificare gli spostamenti con anticipo.

Con il ponte del due giugno tanti italiani si mettono in viaggio per una breve fuga dalla città o per una mini-vacanza. Con le prime partenze di venerdì 29 maggio scatta arriva anche il bollino rosso in autostrada, indica tempi di percorrenza molto superiori al normale. La buona notizia è che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO IN AUTOSTRADA IL VENERDI SANTO E PER PASQUETTA | 02/04/2026

Notizie e thread social correlati

Previsioni traffico ponte del 1 maggio 2026: allerta bollino rosso per venerdì e domenicaPer il ponte del 1 maggio 2026, Viabilità Italia ha emesso un’allerta bollino rosso per venerdì e domenica, indicando un traffico intenso su molte...

Autostrade: domenica da bollino rosso, le previsioni di trafficoDomenica 3 maggio 2026 si prevede una giornata con traffico intenso sulla rete autostradale ligure, a causa dei rientri dai ponti di inizio mese.

Temi più discussi: Autostrade: venerdì da bollino rosso per il ponte del 2 giugno: previsioni traffico e code; Ponte 2 giugno: ecco i giorni più critici per il traffico (c'è anche uno sciopero); Quando mettersi in macchina per il ponte del 2 giugno: i giorni da bollino rosso; Autostrade liguri, venerdì da bollino rosso nel pomeriggio: code e tempi molto superiori alla media tra le 16 e le 19 -.

Utilizza la tua posizioneCon l'arrivo del weekend del 2 giugno 2026 milioni di persone sono pronte a mettersi in viaggio: scopriamo i giorni da bollino rosso. meteo.it

Esodo estivo 2026: i cinque weekend da evitare in autostrada e quando partire per non restare in codaTraffico autostrade estate 2026: bollino nero l'1 e l'8 agosto. Ferragosto di sabato 15. Orari migliori per partire e blocco mezzi pesanti. quotidianomotori.com