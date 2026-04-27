Polo Sna Calabria al via due nuovi corsi formativi | contabilità sanitaria e intelligenza artificiale

Nel mese di maggio, il Polo Sna Calabria avvierà due nuovi corsi di formazione rivolti al personale della Pubblica Amministrazione calabrese. I corsi riguarderanno la contabilità sanitaria e l'uso dell'intelligenza artificiale, settori considerati fondamentali per migliorare le competenze amministrative. Le iniziative sono rivolte a dipendenti pubblici e mirano a fornire strumenti pratici in ambiti di crescente rilevanza.

“Nel mese di maggio il Polo Sna Calabria terrà due nuovi corsi formativi indirizzati al personale della Pubblica Amministrazione calabrese e dedicati alla contabilità sanitaria e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ambiti centrali per il rafforzamento della capacità amministrativa e per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Polo SNA Calabria lancia due corsi su sanità e IA a maggioPolo SNA Calabria, a maggio due nuovi corsi su contabilità sanitaria e intelligenza artificiale. Polo SNA Calabria: al via la formazione 2026Il Polo SNA Calabria apre la programmazione 2026: formazione avanzata per una Pubblica Amministrazione più competente Rafforzare le competenze per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grande partecipazione al primo corso 2026 del Polo SNA Calabria: oltre 400 iscritti; Reggio, in Prefettura la mostra fotografica 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’Eredita di Paolo Orsi; Serra, presentata la lista Liberamente: I NOMI DEI CANDIDATI; Vacanze Sicure 2026: al via dal 20 aprile l’indagine sugli pneumatici a cura della Polizia Stradale e Assogomma. Reggio, 400 iscritti al primo corso 2026 del Polo SNA Calabria voluto fortemente da Giusi PrinciGrande successo per il corso Principi di Management Pubblico, primo appuntamento dell’offerta formativa 2026 del Polo SNA Calabria, che ha registrato un’ampia adesione con circa 400 iscritti. Consi ... strettoweb.com Polo SNA Calabria, Giusi Princi: A maggio due nuovi corsi dedicati alla contabilità sanitaria e all’utilizzo dell’intelligenza artificialeNel mese di maggio il Polo SNA Calabria terrà due nuovi corsi formativi indirizzati al personale della Pubblica Amministrazione calabrese e dedicati alla contabilità sanitaria e all’utilizzo dell’inte ... ilmetropolitano.it Pa. Polo Sna Calabria, Giusi Princi: "A maggio due nuovi corsi formativi" - facebook.com facebook