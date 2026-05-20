corso cittadinanza e intercultura al polo sna calabria

La Calabria ha avviato un nuovo corso dedicato alla cittadinanza e all'intercultura presso il Polo SNA. Il percorso formativo mira a offrire strumenti pratici e conoscenze specifiche a chi lavora nel settore pubblico e sociale. Il corso si svolge all’interno di un edificio dedicato alla formazione e coinvolge partecipanti provenienti da diverse realtà del territorio. La durata e i contenuti del programma sono stati definiti secondo le linee guida stabilite dagli enti organizzatori.

Corso Cittadinanza e intercultura, la Calabria apre un nuovo capitolo della formazione pubblica. Il Corso Cittadinanza e intercultura segna un passaggio decisivo nella crescita del Polo SNA Calabria, che negli ultimi mesi ha consolidato la propria reputazione come uno dei presidi formativi più dinamici e partecipati del Paese. A sottolinearlo è l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo Territoriale SNA Calabria, che evidenzia come questo nuovo percorso rappresenti l’avvio di una linea formativa dedicata ai temi della cittadinanza, dell’integrazione e dell’intercultura, individuati come focus strategico del Polo in virtù della posizione della Calabria nel cuore del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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