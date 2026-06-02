Polmonite interstiziale per Baglioni | tour rinviato di 1 anno la nuova data a Paestum

Il tour di Baglioni è stato rinviato di un anno dopo aver contratto una polmonite interstiziale acuta. Tutte le date in Campania, inclusa quella del 27 agosto all’Arena dei Templi di Paestum, sono state spostate. La nuova data per l’evento è stata comunicata e si terrà un anno più tardi. La cancellazione temporanea riguarda le tappe previste in regione.

Tour rinviato per Baglioni che ha contratto la polmonite interstiziale acuta. Slittano di un anno tutte le date campane, compresa quella del 27 agosto all'Arena dei Templi di Paestum. “Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni”: sceglie il verso della sua canzone “Uomo di varie età”, Baglioni per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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POLMONITE ACUTA, RINVIATO AL 2027 IL TOUR DI BAGLIONI, PARTIVA DA S. MARCO | 01/06/2026

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