Claudio Baglioni è stato ricoverato con diagnosi di polmonite interstiziale acuta. Il cantante dovrà restare a riposo per tre mesi, interrompendo così il suo tour programmato. L’attività live è stata rinviata di un anno. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. Nessuna dichiarazione è arrivata da parte di Baglioni o del suo staff riguardo a eventuali complicazioni o cure in corso.

Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. Al cantante è stata assegnata una prognosi di novanta giorni e per questo motivo l’inizio del ciclo dei concerti, in programma dal 29 giugno, è stato rimandato al 2027. Il nuovo calendario del ‘‘GrandTour La vita è adesso” è stato già definito e i biglietti resteranno validi per le date riprogrammate. Claudio Baglioni colpito da polmonite interstiziale acuta Rimandato al 2027 il “GranTour” di Claudio Baglioni Cos’è la polmonite interstiziale e quali sono le cause Claudio Baglioni colpito da polmonite interstiziale acuta Il noto cantante è stato costretto a rimandare di un anno l’inizio del tour a causa di un problema di salute. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta, costretto a tre mesi di riposo: tour rinviato di un anno

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Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta, tour con debutto a Venezia rimandato al 2027

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