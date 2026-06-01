Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del tour 'GrandTour La Vita E’ Adesso' al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta. La prognosi prevede circa 90 giorni di riposo e cure. La decisione è stata comunicata dopo che il cantautore romano ha contratto la malattia, che ha richiesto un periodo di recupero prolungato. La data di ripresa del tour non è ancora stata stabilita.

Claudio Baglioni ha rinviato il ‘GrandTour La Vita E’ Adesso’ al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore romano e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo riferisce l’ufficio stampa di Baglioni che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le informazioni anche per i concerti di Venezia, Spoleto (Pg), Siracusa, Taormina (Me), Alghero (Ss), Cagliari, Trento, Vigevano (Pv), Sordevolo (Bi), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Polmonite interstiziale per Claudio Baglioni: tour rinviato al 2027

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