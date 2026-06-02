Polizia municipale la Fp Cgil attacca | Turni comunicati all’ultimo minuto così si penalizzano gli agenti
La Fp Cgil critica la gestione dei turni della Polizia municipale, denunciando che vengono comunicati all’ultimo minuto e penalizzano gli agenti. Il sindacato ha inviato una nota al sindaco, al direttore generale e al comandante del corpo, evidenziando «criticità persistenti» nella pianificazione delle turnazioni. La denuncia si concentra sulla mancanza di preavviso e sulla conseguente difficoltà degli agenti di organizzare il proprio lavoro e la vita privata.
La gestione dei turni della Polizia municipale finisce al centro delle contestazioni della Fp Cgil. Il sindacato ha inviato una nota al sindaco, al direttore generale-segretario generale del Comune e al comandante del Corpo denunciando quelle che definisce «persistenti criticità» nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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