Polizia municipale nuovo fronte sindacale | Uil-Fp chiede chiarimenti su formazione e mezzi dei neo agenti

La polizia municipale si trova nuovamente sotto i riflettori a causa di richieste di chiarimenti da parte della Uil-Fp, che chiede dettagli sulla formazione e sui mezzi disponibili per i nuovi agenti assunti lo scorso 2 aprile. Il dibattito riguarda le condizioni operative e le risorse messe a disposizione, mentre si riaccende il confronto sulla preparazione e gli strumenti a disposizione del corpo.

Si riaccende il confronto sulle condizioni operative della polizia municipale dopo l’ingresso in servizio dei nuovi agenti assunti lo scorso 2 aprile. A intervenire questa volta è la Uil-Funzione Pubblica, che esprime “forte preoccupazione” sull’imminente impiego del personale nei servizi esterni.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Polizia municipale, il sindacato Silpol chiede rinvio dell’immissione in servizio dei nuovi agentiA pochi giorni dall’immissione in servizio dei nuovi agenti della polizia municipale di Messina, il dibattito si sposta sull’organizzazione interna e... Leggi anche: Nuovo blitz della polizia municipale in centro, controllati 13 mezzi merci Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sicurezza integrata nelle città, oggi il convegno a Palazzo Ducale; Polizia locale, a Soresina impennata di controlli; Merate, polizia locale: impennata delle sanzioni nel 2025; Venturini: Più sicurezza con 200 nuovi agenti per la polizia locale. Vietri sul Mare, Alfredo Avallone nuovo Comandante della Polizia MunicipaleIl nuovo Comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Vietri sul Mare, il dott. Alfredo Avallone, si è ufficialmente insediato nel suo nuovo ... napolivillage.com Vietri Sul Mare, il dott. Alfredo Avallone, nuovo Comandante Polizia MunicipaleIl nuovo Comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Vietri sul Mare, il dott. Alfredo Avallone, si è ufficialmente insediato nel suo nuovo ... robexnews.it Vandali contro le multe: auto della polizia municipale imbrattata con la vernice - facebook.com facebook