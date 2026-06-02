Politano avrà un ruolo più marginale con Allegri Gazzetta

Politano avrà un ruolo più marginale con Allegri, secondo quanto riportato. Si discute di come sarà il Napoli con il nuovo allenatore, ma tutto dipende dalla possibilità che Allegri lasci il Milan. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su questa operazione. La situazione rimane aperta e si attendono sviluppi futuri.

Come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri? È la domanda più gettonata. Ovviamente sempre che Allegri si liberi dal Milan. Bisogna sempre specificarlo visto quel che sta accadendo tra il club rossonero e l’allenatore livornese. Politano, l’età avanza e con Conte l’usura è aumentata parecchio. La Gazzetta con Vincenzo D’Angelo fa un’ampia radiografia della rosa e specifica il ruolo che i calciatori potrebbero avere con l’allenatore ex Juve ed ex Milan. Alcune situazioni sono note, come ad esempio quella del portiere. Allegri preferisce Meret a Milinkovic Savic. Ha grande stima del friulano E preferisce i portieri che parano ai portieri che sanno fare altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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