Gazzetta dello Sport | Napoli Politano saluta Obiettivo Anan Khalaili

Il club sta pianificando un cambiamento significativo nel reparto offensivo in vista della prossima annata. Un giocatore chiave ha lasciato la squadra, mentre si sono intensificati i contatti per un nuovo acquisto proveniente da un campionato straniero. Le operazioni di mercato sono in corso e le decisioni definitive sono attese nelle prossime settimane. La squadra si sta infatti attrezzando per rinforzarsi nel settore più strategico del campo.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli prepara una profonda rivoluzione sulle corsie offensive in vista della prossima stagione. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro è pronto a cambiare strategia dopo le ultime stagioni caratterizzate da investimenti importanti e da un sensibile aumento del monte ingaggi. Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già tracciato la linea guida per il futuro: tornare a investire su giovani talenti internazionali, calciatori pronti per il salto di qualità ma ancora con ampi margini di crescita.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Politano saluta. Obiettivo Anan Khalaili” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Politano torna dal 1’. E Gilmour ora scalpita” Napoli, accordo con Anan Khalaili: affare da 25 milioni di €, ADL anticipa la concorrenzaIl giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in azzurro, trovando un accordo con la società partenopea per un contratto di... Temi più discussi: Chi è Khalaili, l'obiettivo di mercato del Napoli: ruolo e carriera, le caratteristiche e in quale posizione gioca il calciatore israeliano; Mercato Napoli, Khalaili obiettivo concreto per l’estate: ci sarebbe già un principio di accordo; Gazzetta dello Sport: Napoli, Politano saluta. Obiettivo Anan Khalaili; Il Napoli vuole ripartire da Gila: è lui l’obiettivo per la difesa. #SSCNapoli - Results on X | Live Posts & Updates x.com Chi è Khalaili, l'obiettivo di mercato del Napoli: ruolo e carriera, le caratteristiche e in quale posizione gioca il calciatore israelianoL’esterno dell’Union Saint-Gilloise piace agli azzurri: numeri, carriera e caratteristiche del 21enne seguito dal direttore sportivo Manna. msn.com Calciomercato Napoli News | Khalaili idea per la fascia, Majer può rinforzare il centrocampo (13 maggio 2026)Per aumentare la qualità offensiva i partenopei stanno valutando di investire sul classe 2004 israeliano Anan Khalaili, protagonista con l’ Union Saint Gilloise con 2 gol e 5 assist in 35 partite di ... ilsussidiario.net