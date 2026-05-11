Chi insegnerà nelle piccole isole avrà più punteggio in GPS e per la mobilità Norma pubblicate in Gazzetta Ufficiale
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una norma che prevede un aumento di punteggio nel sistema GPS e nella mobilità per gli insegnanti che lavorano nelle piccole isole. La misura fa parte di un disegno di legge dedicato alla valorizzazione delle risorse marine, approvato il 7 maggio 2026. La norma mira a incentivare l'assegnazione di docenti in aree più remote e difficili da raggiungere.
Tra le misure contenute nel disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare (Legge 7 maggio 2026, n. 70), approvato in via definitiva dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, trovano spazio anche alcune disposizioni che riguardano direttamente il mondo della scuola, in particolare il personale docente che presta servizio nelle isole minori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
La partecipazione come commissario esterno alla Maturità 2026 dà punteggio nelle GPS o nella mobilità?Nel question time dell’8 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Stefano Cavallini, rappresentante della...
Graduatorie GPS 2026: aggiornamento si chiude senza punti in più per servizio sostegno con titolo, scuole di montagna, piccole isole, concorso PNRR3Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: si chiude oggi alle 23:59 la presentazione della domanda, che quest'anno si...