Chi insegnerà nelle piccole isole avrà più punteggio in GPS e per la mobilità Norma pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una norma che prevede un aumento di punteggio nel sistema GPS e nella mobilità per gli insegnanti che lavorano nelle piccole isole. La misura fa parte di un disegno di legge dedicato alla valorizzazione delle risorse marine, approvato il 7 maggio 2026. La norma mira a incentivare l'assegnazione di docenti in aree più remote e difficili da raggiungere.

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Tra le misure contenute nel disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare (Legge 7 maggio 2026, n. 70), approvato in via definitiva dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, trovano spazio anche alcune disposizioni che riguardano direttamente il mondo della scuola, in particolare il personale docente che presta servizio nelle isole minori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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