Chi insegnerà nelle piccole isole avrà più punteggio in GPS e per la mobilità Norma pubblicate in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una norma che prevede un aumento di punteggio nel sistema GPS e nella mobilità per gli insegnanti che lavorano nelle piccole isole. La misura fa parte di un disegno di legge dedicato alla valorizzazione delle risorse marine, approvato il 7 maggio 2026. La norma mira a incentivare l'assegnazione di docenti in aree più remote e difficili da raggiungere.

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