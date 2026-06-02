Polisportiva Tirrenia È tempo di campionesse

Domenica, la Polisportiva Tirrenia ha organizzato il saggio di fine anno, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Durante l’evento, le atlete si sono esibite in diverse discipline sportive, portando sul palco numerose performance. L’atmosfera era vivace e piena di entusiasmo, con spettatori che hanno applaudito le giovani atlete e seguito con interesse le esibizioni.

Pubblico delle grandi occasioni e un’atmosfera carica di magia hanno fatto da cornice domenica al saggio di fine anno della Società Polisportiva Tirrenia. L’evento, ospitato dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando il valore e il profondo legame del club con il territorio. Il filo conduttore della manifestazione è stato il tema " Emozioni ". Attraverso coreografie curate nei minimi dettagli, le atlete di ogni età hanno tradotto in movimento gli stati d’animo umani. Gioia, amore, felicità hanno preso vita in pedana grazie all’uso magistrale degli attrezzi: cerchi, palle, clavette, nastri e funi hanno disegnato nell’aria storie capaci di toccare il cuore degli spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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