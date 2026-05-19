Visita guidata gratuita alle dune di Tirrenia
Venerdì 22 maggio, nell’ambito del Mese delle Oasi WWF, sarà possibile visitare gratuitamente le dune di Tirrenia dalle 18 alle 19:30. L’evento si svolge in occasione del 60° anniversario di WWF Italia, che nel 2026 celebrerà sei decenni di attività a tutela della biodiversità. La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria tramite email. La visita guidata offre l’opportunità di conoscere da vicino questo habitat naturale, senza costi e con accesso limitato ai prenotati.
60 ANNI DI WWF ITALIA 60 ANNI DI BIODIVERSITÀ SALVATAGrande anniversario nel 2026: in occasione del Mese delle Oasi WWF, sarà possibile visitare le Dune di Tirrenia venerdì 22 maggiodalle 18 alle 19:30Visita gratuita con prenotazione obbligatoria tramite mail all’indirizzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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