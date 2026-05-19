Visita guidata gratuita alle dune di Tirrenia

Venerdì 22 maggio, nell’ambito del Mese delle Oasi WWF, sarà possibile visitare gratuitamente le dune di Tirrenia dalle 18 alle 19:30. L’evento si svolge in occasione del 60° anniversario di WWF Italia, che nel 2026 celebrerà sei decenni di attività a tutela della biodiversità. La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria tramite email. La visita guidata offre l’opportunità di conoscere da vicino questo habitat naturale, senza costi e con accesso limitato ai prenotati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

60 ANNI DI WWF ITALIA 60 ANNI DI BIODIVERSITÀ SALVATAGrande anniversario nel 2026: in occasione del Mese delle Oasi WWF, sarà possibile visitare le Dune di Tirrenia venerdì 22 maggiodalle 18 alle 19:30Visita gratuita con prenotazione obbligatoria tramite mail all’indirizzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Palazzetto Pisani: visita guidata gratuitaDomenica 24 maggio 2026 il Palazzetto Pisani apre al pubblico il suo Piano Nobile per l'intera giornata. Palazzetto Pisani a Venezia: visita guidata gratuitaDomenica 24 maggio 2026 il Palazzetto Pisani a Venezia apre al pubblico il suo Piano Nobile per l'intera giornata. VisitiAMO il Municipio - 23 maggio 2026 L’iniziativa gratuita prevede una visita guidata in alcuni luoghi del Municipio normalmente preclusi al pubblico. Prenotazione obbligatoria: eventbrite.com/cc/visitiamo-i… fino alle 7:00 del 22 maggio, salvo esaurime x.com Visita guidata in notturna e lettura poetica a San PietroMercoledì 20 maggio alle ore 20 avrà luogo la visita guidata gratuita della millenaria Basilica di San Pietro (Borgo XX Giugno 74). A seguire reading poetico-musicale Lirica d'amore tra Provenza e It ... perugiatoday.it Visita guidata alla Casa dell'OrfanoUn ricco calendario di visite guidate al Museo Casa dell'Orfano Mons. Antonietti, nel cuore della Pineta di Clusone: tour guidato delle sale museali, dei reperti della collezione permanente e della ch ... ecodibergamo.it