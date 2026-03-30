Mare-Thon e Duathlon Classico domenica di sport a Tirrenia

Domenica a Tirrenia si sono svolti due eventi sportivi: la Mare-Thon, con percorsi di 21 e 10 chilometri lungo il litorale pisano, e il Duathlon Classico, che ha coinvolto atleti in una competizione combinata di corsa e bicicletta. La giornata ha visto partecipanti e appassionati riuniti per tutta la giornata, con le due manifestazioni che hanno animato il centro cittadino.

Nella mezza maratona, inserita come la 10 km nel Criterium Podistico Toscano, prima posizione per Andrea Taddei (Pod.Empolese 1986) che in 1h17'38" ha staccato di appena 9" Federico Macagno (Atl.Amaranto), distacco sotto il minuto anche per il terzo arrivato, Luca Rubino (Gs MM Accademia Navale Livorno) a 57". Ai piedi del podio hanno chiuso Massimiliano Romei (La Galla) a 2'06" e Riccardo Ferrigno (NRT Firenze) a 2'14". Nella prova femminile prima piazza per Virginia Bianchi (Gp Rossini) in 1h29'38" davanti a Giusy Bari (Pisa Road Runners Club, la società organizzatrice) a 1'36" e a Giada Munia, seconda nel 2025, a 5'05". 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Mare-Thon e Duathlon Classico, domenica di sport a Tirrenia Articoli correlati Tirrenia, il mare senza barriere. Al Bagno degli Americani c’è Cab: "La sedia a rotelle innovativa"Il mare accessibile a tutti? Con minor sforzo per il disabile e per il suo accompagnatore? Il prototipo Cab sbarca al Bagno degli Americani. Leggi anche: Terni, sport e buone pratiche: premiate al Liceo Classico due associazioni sportive virtuose dell’Umbria Altri aggiornamenti su Mare Thon e Duathlon Classico domenica... Discussioni sull' argomento Tutto pronto per la Mare-Thon del litorale pisano; Pisa Mare-Thon, a Tirrenia una giornata piena di sport; Domenica speciale a Tirrenia, con mezza maratona, 10km e duathlon classico; ?Trail degli Antichi Lavatoi, sport e natura. Pisa Mare-Thon, a Tirrenia. Giornata intensissima quella vissuta a Tirrenia (PI), con l’abbinamento della Mare-Thon del Litorale Pisano, sui 21,097 ma anche sui 10 km e del Duathlon Classico del Litorale Pisano, due eventi diversi che hanno impegnato la - facebook.com facebook