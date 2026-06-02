Police-One | arriva il codice unico per unire i dati delle Forze dell’ordine
È stato introdotto il codice unico per unire i dati delle forze dell’ordine. Questo sistema collegherà istantaneamente vari dati sensibili, creando un profilo completo di ogni soggetto. I controlli di polizia subiranno modifiche grazie a questa integrazione, che consentirà di accedere rapidamente alle informazioni disponibili. Il nuovo codice mira a semplificare e velocizzare le procedure di identificazione e verifica durante i controlli sul territorio.
Come cambieranno i controlli di polizia grazie al nuovo codice Cui?. Quali dati sensibili verranno collegati istantaneamente in un unico profilo?. Quanto costerà la trasformazione digitale delle banche dati interforze?. Perché il sistema attuale è considerato troppo lento per la sicurezza?.? In Breve Investimento totale di 82,7 milioni di euro per il restyling tecnologico.. 50,5 milioni derivano dal Programma operativo complementare Legalità 2014-2020.. Il Viminale copre 22,7 milioni mentre le amministrazioni versano 9,4 milioni.. Il sistema risponde alle direttive del Regolamento europeo Prüm II.. Il Viminale lancia Police-One: un unico codice per l’identità digitale di polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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