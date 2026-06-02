Police-One | arriva il codice unico per unire i dati delle Forze dell’ordine

Notizia in breve

È stato introdotto il codice unico per unire i dati delle forze dell’ordine. Questo sistema collegherà istantaneamente vari dati sensibili, creando un profilo completo di ogni soggetto. I controlli di polizia subiranno modifiche grazie a questa integrazione, che consentirà di accedere rapidamente alle informazioni disponibili. Il nuovo codice mira a semplificare e velocizzare le procedure di identificazione e verifica durante i controlli sul territorio.