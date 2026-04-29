Oggi a Padova è stato firmato un protocollo tra la Prefettura e l'Associazione bancaria italiana che prevede un accordo biennale volto a rafforzare la sicurezza delle banche. L'intesa permette di aumentare lo scambio di dati tra le istituzioni finanziarie e le forze dell'ordine, contribuendo a tutelare gli ambienti bancari. La firma segna un passo in più nella tutela delle filiali e delle informazioni sensibili.

? Cosa sapere Prefettura di Padova e ABI firmano oggi un protocollo per la sicurezza bancaria.. L'accordo biennale potenzia lo scambio dati tra banche e forze dell'ordine.. Questa mattina, 29 aprile 2026, il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza e il coordinatore nazionale del Centro di ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine Marco Iaconis hanno siglato in Prefettura un protocollo d’intesa volto a blindare la protezione delle banche e della loro clientela. L’incontro istituzionale ha la partecipazione di figure chiave per la sicurezza del territorio: al tavolo sono stati presenti il questore Marco Odorisio, il comandante provinciale dell’Arma Simone Pacioni e il comandante del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza Emanuele Chietera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banche blindate a Padova: nuovo scudo tra forze dell’ordine e dati

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