Banche blindate a Padova | nuovo scudo tra forze dell’ordine e dati

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Padova è stato firmato un protocollo tra la Prefettura e l'Associazione bancaria italiana che prevede un accordo biennale volto a rafforzare la sicurezza delle banche. L'intesa permette di aumentare lo scambio di dati tra le istituzioni finanziarie e le forze dell'ordine, contribuendo a tutelare gli ambienti bancari. La firma segna un passo in più nella tutela delle filiali e delle informazioni sensibili.

? Cosa sapere Prefettura di Padova e ABI firmano oggi un protocollo per la sicurezza bancaria.. L'accordo biennale potenzia lo scambio dati tra banche e forze dell'ordine.. Questa mattina, 29 aprile 2026, il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza e il coordinatore nazionale del Centro di ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine Marco Iaconis hanno siglato in Prefettura un protocollo d’intesa volto a blindare la protezione delle banche e della loro clientela. L’incontro istituzionale ha la partecipazione di figure chiave per la sicurezza del territorio: al tavolo sono stati presenti il questore Marco Odorisio, il comandante provinciale dell’Arma Simone Pacioni e il comandante del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza Emanuele Chietera.🔗 Leggi su Ameve.eu

banche blindate a padova nuovo scudo tra forze dell8217ordine e dati
© Ameve.eu - Banche blindate a Padova: nuovo scudo tra forze dell’ordine e dati

Notizie correlate

Protocollo per prevenire attacchi ai bancomat: accordo tra forze dell’ordine e banche**Brindisi, 4 febbraio 2026 –** È stato firmato un protocollo d’intesa tra forze dell’ordine, istituzioni locali e rappresentanti del mondo bancario...

Scudo penale per le forze dell'ordine: siete d'accordo?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1},{"image":{"mediaId":...

Contenuti e approfondimenti

banche blindate a padovaPadova, banca clandestina dietro a un ristorante cinese sequestrata dalla Guardia di Finanza: 12 arrestiUn’indagine della procura di Padova ha portato alla scoperta di una banca clandestina gestita da cittadini cinesi nella zona industriale della città. Secondo quanto ricostruito, questa banca fantasma ... blitzquotidiano.it

banche blindate a padovaA Padova è stata scoperta una banca clandestinaEra ricavata dietro a un ristorante cinese, aveva telecamere di sorveglianza e pure una sorta di commercialista: 12 persone sono state arrestate ... ilpost.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.