Una forte grandinata ha colpito la provincia di Brescia, con chicchi di circa 6 centimetri che hanno danneggiato colture e strutture agricole. La cella temporalesca si è spostata tra Brescia e Bergamo, provocando danni diffusi. Le autorità stanno valutando i danni alle aziende agricole e alle infrastrutture colpite dall’evento climatico. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi nelle zone interessate.

? Punti chiave Quali sono i danni stimati per le colture e le strutture?. Come si è mossa la cella temporalesca tra Brescia e Bergamo?. Dove si sono registrati i picchi massimi di pioggia nelle centraline?. Perché l'energia cinetica dei chicchi ha causato danni così distruttivi?.? In Breve Pluviometri registrano 29 mm a Sarnico e 28 mm a Palazzolo sull’Oglio.. Pioggia intensa tra Pavia e Crema con 25 mm a Capovalle.. Grandine colpisce Grumello del Monte e imbianca il suolo di Rovato e Gussago.. Chiusi cantieri e terreni per chicchi da 5-6 cm nel Bresciano.. Martedì 12 maggio 2026, una violenta cella temporalesca ha colpito la provincia di Brescia con grandine di dimensioni fino a 6 centimetri, causando gravi danni ad Erbusco e Palazzolo sull’Oglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia sotto la grandine: chicchi da 6 cm devastano il Bresciano

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