La produzione della nuova serie di Zerocalcare è finita sotto inchiesta per presunte condizioni lavorative inadeguate. La polemica riguarda le retribuzioni dei collaboratori coinvolti, accusati di aver ricevuto compensi insufficienti rispetto al lavoro svolto. Anche un esponente politico ha commentato la vicenda, evidenziando la contraddizione tra il contenuto della serie, che denuncia sfruttamento e precarietà, e le presunte pratiche adottate durante la produzione. La questione è ora al centro di un’indagine legale.

Quando una serie animata che racconta di sfruttamento e precarietà finisce essa stessa sotto inchiesta per presunte condizioni lavorative inadeguate, il paradosso è servito. È quello che sta accadendo attorno a Due spicci, l’ultima produzione Netflix firmata da Michele Rech, in arte Zerocalcare, uscita sulla piattaforma lo scorso 27 maggio. Al centro della polemica ci sono una serie di segnalazioni anonime raccolte e pubblicate dalla pagina Instagram dell’Unione Italiana Animatori, che conta circa duemila follower e si occupa di informazione sulle condizioni lavorative nel settore dell’animazione. Le testimonianze, apparse in una serie di storie poi cancellate, dipingono un quadro controverso: retribuzioni minime, orari da dipendente per chi lavora con partita IVA, carichi di lavoro superiori a quanto pattuito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Polemica sulle retribuzioni per la nuova serie di Zerocalcare (e anche Gasparri commenta la vicenda)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Due Spicci | I primi 6 minuti della nuova serie di Zerocalcare in anteprima

Notizie e thread social correlati

La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di ZerocalcareSu una pagina Instagram sono state pubblicate segnalazioni anonime riguardanti le retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare.

Leggi anche: Due Spicci di Zerocalcare, compensi da 6 euro l’ora e interrogazione di Gasparri: è polemica sulla serie Netflix

Temi più discussi: La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare; Due Spicci di Zerocalcare accusata di pagare 6 euro l’ora: l’interrogazione di Gasparri e la replica della produzione; Scuola e Università, Stipendi Sempre Più Poveri: i Dati ARAN lo Certificano; La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare.

La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare x.com

La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare reddit

La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di ZerocalcareSi basano su una serie di segnalazioni anonime raccolte e pubblicate da una pagina Instagram: lui non ha ancora commentato ... ilpost.it

Stipendi pubblici in aumento, come cambiano le retribuzioni tra turnover e nuovi contrattiRapporto Aran maggio 2026: le retribuzioni nella pubblica amministrazione aumentano. Come incidono rinnovi, IVC e premi produttività. quifinanza.it