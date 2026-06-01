Su una pagina Instagram sono state pubblicate segnalazioni anonime riguardanti le retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare. Le testimonianze indicano differenze salariali tra i membri del team, senza specificare importi o ruoli precisi. La discussione si concentra sulle condizioni economiche dei collaboratori coinvolti nel progetto e sulla trasparenza delle retribuzioni nel settore.

Si basano su una serie di segnalazioni anonime raccolte e pubblicate da una pagina Instagram: lui non ha ancora commentato Da qualche giorno si è sviluppata una polemica attorno a Due spicci, la nuova serie animata del fumettista italiano Zerocalcare, da poco uscita su Netflix. Tutto è partito dalle segnalazioni anonime di alcuni presunti collaboratori della serie, che hanno sostenuto di aver ricevuto retribuzioni bassissime, di essere state sottoposti agli stessi orari dei dipendenti pur lavorando con partita IVA e di aver dovuto accettare carichi di lavoro superiori rispetto a quanto inizialmente pattuito con Movimenti Productions, la società che ha prodotto Due spicci. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare

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