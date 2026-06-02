Podismo | il grande favorito non ha tradito le attese in Casentino Trail Sacred Forest Salvetti ancora primo

Carlo Salvetti ha vinto l’Ultratrail di 75 chilometri nel Trail Sacred Forest in Casentino, confermando il ruolo di favorito. La gara si è conclusa con il podio occupato dal portacolori della Elle Erre, che ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La competizione si è svolta senza incidenti significativi, e il podista ha mantenuto il vantaggio dall’inizio alla fine. La manifestazione si è disputata su un percorso impegnativo tra boschi e sentieri.

PRATOVECCHIO Carlo Salvetti era l’uomo più atteso e non ha tradito le aspettative. Il portacolori della Elle Erre ha conquistato l’edizione 2026 del Trail Sacred Forest imponendosi nella prova regina, l’ Ultratrail di 75 chilometri e 4.000 metri di dislivello. Salvetti, già vincitore in passato della manifestazione casentinese, ha tagliato il traguardo di Badia Prataglia in 8 ore 26 minuti e 53 secondi, precedendo di 4’04’’ Riccardo Pianesi. Terzo lo spagnolo Fernando Alvarez Alfageme, giunto con un ritardo di oltre un’ora. Quarto posto per Giuseppe Pianesi, anche lui della Space Running. Nella classifica femminile successo per Maria Elisabetta Lastri, capace anche di entrare nella top ten assoluta con il tempo di 11h20’09’’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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