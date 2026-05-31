Salvetti non tradisce al Trail Sacred Forests
Salvetti si è presentato al Trail Sacred Forests senza tradire le aspettative. La gara si è svolta oggi ad Arezzo, con la partecipazione di numerosi atleti. La competizione ha visto il debutto di Salvetti, che ha concluso la corsa senza errori e con un tempo che ha sorpreso gli spettatori. La manifestazione ha attirato appassionati da diverse regioni, con condizioni meteorologiche favorevoli. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.
Arezzo, 31maggio 2206 – Salvetti n on tradisce al Trail Sacred Forests. Era la stella più attesa all’edizione 2026 del Trail Sacred Forests e Carlo Salvetti ha onorato al meglio la manifestazione toscana conquistando la vittoria nel percorso principale di una delle manifestazioni offroad più prestigiose dell’intero panorama nazionale. Il portacolori della Elle Erre, già vincitore in passato si è aggiudicato il percorso Ultratrail di 75 km per ben 4.000 metri di dislivello in 8h26’53” precedendo sul traguardo di Badia Prataglia (AR) Riccardo Pianesi (Space Running) di 4’04”. Poi c’è stata oltre un’ora di attesa per il terzo, lo spagnolo Fernando Alvarez Alfageme (Cittadella 1592) staccato all’arrivo di 1h13’27”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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