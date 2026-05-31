salvetti non tradisce al trail sacred forests

Notizia in breve

Salvetti si è presentato al Trail Sacred Forests senza tradire le aspettative. La gara si è svolta oggi ad Arezzo, con la partecipazione di numerosi atleti. La competizione ha visto il debutto di Salvetti, che ha concluso la corsa senza errori e con un tempo che ha sorpreso gli spettatori. La manifestazione ha attirato appassionati da diverse regioni, con condizioni meteorologiche favorevoli. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.