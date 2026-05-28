È iniziata l’11esima edizione del Trail Sacred Forest con 750 iscritti. La corsa si svolge in un'area boschiva e vede la partecipazione di 170 volontari. La manifestazione è partita questa mattina e si concluderà nel pomeriggio. La gara prevede un percorso di circa 30 chilometri tra sentieri e strade sterrate. Non si registrano incidenti o problemi durante l’avvio. Numerosi spettatori assistono alla partenza.

Arezzo, 28 maggio 2026 – . Il 31 maggio torna a Badia Prataglia il Trail Sacred Forests, la manifestazione sportiva che valorizza l’immenso patrimonio naturalistico dell’area protetta e porta in Casentino appassionati di trail da tutta Italia e anche dal mondo. Ben 4 sono i tracciati previsti, tutti disegnati all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna: l’Ultra di 75 km per 4.000 metri, il Long di 50 km per 3.000 metri, il Trail di 25 km per 1.500 metri e infine lo Short di 14 km per 800 metri. Il Trail Sacred Forests è inserito nel GP Iuta di Ultra Trail, nel Valli Aretine Trail Series e nel circuito di Scott Sports Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trail sacred forest al via: 11esima edizione, 750 iscritti, 170 volontari

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